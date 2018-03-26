В Петербурге и Ленобласти проверят все ТЦ после кемеровского пожара

На совещаниях в администрациях регионов губернаторы распорядились провести инспекцию всех
торгово-развлекательных комплексов.
Губернатор Петербурга распорядился провести проверку систем противопожарной безопасности в городе. Особенно это касается мест массового скопления людей. Градоначальник объявил о своем решении на совещании с руководителями силовых и правоохранительных структур.
Поводом к инспекции послужила трагедия в Кемерове. Там в страшном пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», по последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей, которых родители оставляли в специальных игровых зонах.
Поэтому основное внимание при проверке систем автоматического пожаротушения и сигнализации в Петербурге решено уделить именно ТРК и их зонам для маленьких посетителей.
Также Георгий Полтавченко выразил соболезнования тем, кто потерял близких в кемеровском пожаре. Слова сочувствия направил в регион и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он также распорядился провести проверку противопожарных систем в общественных зданиях.
Для этого будет сформирована специальная рабочая группа, которая и определит список таких объектов для незамедлительной инспекции.
Поводом к инспекции послужила трагедия в Кемерове. Там в страшном пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», по последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей, которых родители оставляли в специальных игровых зонах.
Поэтому основное внимание при проверке систем автоматического пожаротушения и сигнализации в Петербурге решено уделить именно ТРК и их зонам для маленьких посетителей.
Также Георгий Полтавченко выразил соболезнования тем, кто потерял близких в кемеровском пожаре. Слова сочувствия направил в регион и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он также распорядился провести проверку противопожарных систем в общественных зданиях.
Для этого будет сформирована специальная рабочая группа, которая и определит список таких объектов для незамедлительной инспекции.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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