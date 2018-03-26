Прокуроры нагрянули с проверкой в нелегальный хостел в центре Москвы

К излишне гостеприимной москвичке пришли с проверкой прокуроры. Как выяснилось, за дверью без опознавательных знаков работал нелегальный хостел. Никаких официальных разрешений на свой мини-отель владелица предоставить не смогла.

В самом центре Москвы в доме на Тверской любой приезжий мог почувствовать себя как дома, чего не скажешь о постоянных жильцах семиэтажки. Они-то и обратились в надзорные органы с требованием проверить отель, расположившийся на последнем этаже. Комиссия нагрянула неожиданно и явно нарушила привычный уклад жизни обитателей хостела.



Женщина в красном представилась администратором, а позже назвалась и владелицей гостевого дома. Сотрудники жилищной инспекции, сверяя технический паспорт квартиры, нашли несостыковки. Собственник сделал перепланировку, но в свои планы никого не посвятил. Проверка показала: деятельность хостела является незаконной. Каким образом мансарда вообще оказалась в частных руках, как и лестничный марш, еще предстоит выяснить.



Не исключено, что после проверки мини-гостиницу с сомнительной репутацией закроют. Официально деятельность хостела и прием посетителей пока приостановлены.



Подробности — в видеоматериале.