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    ФАС предложила запретить банкам с низким рейтингом принимать вклады. банки, вклады, рейтинги, ФАС, Центробанк, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФАС предложила запретить банкам с низким рейтингом принимать вклады

    ФАС предложила запретить банкам с низким рейтингом принимать вклады

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    ФАС предложила запретить банкам с низким рейтингом принимать вклады

    ФАС предложила запретить банкам с низким рейтингом принимать вклады

      Федеральная антимонопольная служба готовит серьезные изменения для банковского сектора. В ведомстве предложили запретить игрокам с низким рейтингом привлекать вклады.

      Сейчас ограничить банку привлечение депозитов может ЦБ, основываясь на внутренних инструкциях. Кроме того, в России действуют два аккредитованных в ЦБ рейтинговых агентства — АКРА и «Эксперт РА». Они присваивают рейтинги банкам, опираясь на их отчетность и множество критериев.

      По информации газеты «Известия», ФАС предлагает опираться на оценку агентств при определении надежности банков. За счет этого предполагается убрать знак равенства между понятиями «большой капитал» и «устойчивость», поскольку в 2017 году регулятор отправил на санацию сразу три крупных банка.

      Участники рынка отмечают, что лишать доступа к депозитам — это избыточная мера, потому что так банк потеряет главный источник ликвидности. Однако, по их мнению, к рейтингу можно было бы привязать размер отчислений в Фонд страхования вкладов.

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