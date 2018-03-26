ФАС предложила запретить банкам с низким рейтингом принимать вклады

Федеральная антимонопольная служба готовит серьезные изменения для банковского сектора. В ведомстве предложили запретить игрокам с низким рейтингом привлекать вклады.
Сейчас ограничить банку привлечение депозитов может ЦБ, основываясь на внутренних инструкциях. Кроме того, в России действуют два аккредитованных в ЦБ рейтинговых агентства — АКРА и «Эксперт РА». Они присваивают рейтинги банкам, опираясь на их отчетность и множество критериев.
По информации газеты «Известия», ФАС предлагает опираться на оценку агентств при определении надежности банков. За счет этого предполагается убрать знак равенства между понятиями «большой капитал» и «устойчивость», поскольку в 2017 году регулятор отправил на санацию сразу три крупных банка.
Участники рынка отмечают, что лишать доступа к депозитам — это избыточная мера, потому что так банк потеряет главный источник ликвидности. Однако, по их мнению, к рейтингу можно было бы привязать размер отчислений в Фонд страхования вкладов.
По информации газеты «Известия», ФАС предлагает опираться на оценку агентств при определении надежности банков. За счет этого предполагается убрать знак равенства между понятиями «большой капитал» и «устойчивость», поскольку в 2017 году регулятор отправил на санацию сразу три крупных банка.
Участники рынка отмечают, что лишать доступа к депозитам — это избыточная мера, потому что так банк потеряет главный источник ликвидности. Однако, по их мнению, к рейтингу можно было бы привязать размер отчислений в Фонд страхования вкладов.
Комментарии