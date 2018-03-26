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    В Саудовской Аравии заявили о перехвате семи запущенных из Йемена ракет

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    В Саудовской Аравии заявили о перехвате семи запущенных из Йемена ракет

    В Саудовской Аравии заявили о перехвате семи запущенных из Йемена ракет

    ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили семь баллистических ракет, выпущенных сторонниками мятежного движения «Ансар Аллах» из Йемена. Об этом сообщил представитель коалиции, возглавляемой Эр-Риядом.

    Уточняется, что три ракеты были выпущены по столице страны — Эр-Рияду. По предварительным данным, обломки частично попали по жилым районам.


    По информации телеканала Al Arabiya, в результате обстрела погиб гражданин Египта, еще два человека получили ранения. По предварительной информации, все трое проживали в доме, на который упали обломки одной из ракет.

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