В Саудовской Аравии заявили о перехвате семи запущенных из Йемена ракет

ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили семь баллистических ракет, выпущенных сторонниками мятежного движения «Ансар Аллах» из Йемена. Об этом сообщил представитель коалиции, возглавляемой
Эр-Риядом.
Уточняется, что три ракеты были выпущены по столице страны — Эр-Рияду. По предварительным данным, обломки частично попали по жилым районам.
По информации телеканала Al Arabiya, в результате обстрела погиб гражданин Египта, еще два человека получили ранения. По предварительной информации, все трое проживали в доме, на который упали обломки одной из ракет.
#BREAKING: Footage sent to Al Arabiya shows moment anti-defense missiles from #Saudi Patriot batteries fired to intercept apparent #Houthi missile over #Riyadh.— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 25 марта 2018 г.
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По информации телеканала Al Arabiya, в результате обстрела погиб гражданин Египта, еще два человека получили ранения. По предварительной информации, все трое проживали в доме, на который упали обломки одной из ракет.
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