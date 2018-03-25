Вооруженный мечом мужчина ранил полицейского в Манчестере

В британском Манчестере мужчина с мечом набросился на полицейского и тяжело ранил его.
В Манчестере 23-летний мужчина разгуливал по улицам с мечом (около 90 см). На него обратили внимание стражи порядка и попытались остановить. Но он не подчинился требованиям правоохранителей и набросился на них с клинком в руках. В результате один полицейский получил тяжелые ранения, сообщает ТАСС.
Как сообщила полиция графства Большой Манчестер, злоумышленник задержан. Пострадавший правоохранитель доставлен в больницу, ему оказывают помощь. Несколько дорог в районе Уолли Рейндж, где произошло нападение, были перекрыты. Пока неизвестно, связано ли случившееся с терроризмом.
Как сообщила полиция графства Большой Манчестер, злоумышленник задержан. Пострадавший правоохранитель доставлен в больницу, ему оказывают помощь. Несколько дорог в районе Уолли Рейндж, где произошло нападение, были перекрыты. Пока неизвестно, связано ли случившееся с терроризмом.
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