Звезды сошлись <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Звезды сошлись 16+
    •  

    Вооруженный мечом мужчина ранил полицейского в Манчестере

    комментировать

    Вооруженный мечом мужчина ранил полицейского в Манчестере

    Вооруженный мечом мужчина ранил полицейского в Манчестере

    В британском Манчестере мужчина с мечом набросился на полицейского и тяжело ранил его.

    В Манчестере 23-летний мужчина разгуливал по улицам с мечом (около 90 см). На него обратили внимание стражи порядка и попытались остановить. Но он не подчинился требованиям правоохранителей и набросился на них с клинком в руках. В результате один полицейский получил тяжелые ранения, сообщает ТАСС.

    Как сообщила полиция графства Большой Манчестер, злоумышленник задержан. Пострадавший правоохранитель доставлен в больницу, ему оказывают помощь. Несколько дорог в районе Уолли Рейндж, где произошло нападение, были перекрыты. Пока неизвестно, связано ли случившееся с терроризмом.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru