Самолет Qantas совершил первый прямой рейс из Австралии в Великобританию

Первый в истории беспосадочный пассажирский перелет выполнен из Австралии в Великобританию.
Boeing авиакомпании Qantas Airlines сегодня утром приземлился в Лондоне. Протяженность маршрута составила почти 14 500 километров. Время в пути — около 17 часов. На этом рейсе пришлось установить кресла повышенный комфортности.
Журналистка Натали Ричардс в статье для портала AirlineRatings.com поделилась впечатлениями от «исторического» перелета. По мнению автора статьи, сервис в самолете был великолепным. Было комфортнее спать, вместе с тем ощущался недостаток пространства. Главным достоинством беспосадочного рейса стало уменьшение времени полета: в целом пассажиры провели в пути примерно на три часа меньше, чем обычно, пишет Ричардс.
Журналистка Натали Ричардс в статье для портала AirlineRatings.com поделилась впечатлениями от «исторического» перелета. По мнению автора статьи, сервис в самолете был великолепным. Было комфортнее спать, вместе с тем ощущался недостаток пространства. Главным достоинством беспосадочного рейса стало уменьшение времени полета: в целом пассажиры провели в пути примерно на три часа меньше, чем обычно, пишет Ричардс.
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