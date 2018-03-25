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«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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    Самолет Qantas совершил первый прямой рейс из Австралии в Великобританию. авиакомпании, Австралия, Великобритания, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСамолет Qantas совершил первый прямой рейс из Австралии в Великобританию

    Самолет Qantas совершил первый прямой рейс из Австралии в Великобританию

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    Самолет Qantas совершил первый прямой рейс из Австралии в Великобританию

    Самолет Qantas совершил первый прямой рейс из Австралии в Великобританию

      Первый в истории беспосадочный пассажирский перелет выполнен из Австралии в Великобританию.

      Boeing авиакомпании Qantas Airlines сегодня утром приземлился в Лондоне. Протяженность маршрута составила почти 14 500 километров. Время в пути — около 17 часов. На этом рейсе пришлось установить кресла повышенный комфортности.

      Журналистка Натали Ричардс в статье для портала AirlineRatings.com поделилась впечатлениями от «исторического» перелета. По мнению автора статьи, сервис в самолете был великолепным. Было комфортнее спать, вместе с тем ощущался недостаток пространства. Главным достоинством беспосадочного рейса стало уменьшение времени полета: в целом пассажиры провели в пути примерно на три часа меньше, чем обычно, пишет Ричардс.

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