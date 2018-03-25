Под Великим Новгородом началась перестрелка в деревне, где был ранен полицейский

В деревне под Великим Новгородом идет спецоперация по задержанию мужчины, ранившего стража порядка.
В деревне Назарьино Пестовского района Новгородской области стражи порядка проводят спецоперацию по задержанию мужчины, который ранил полицейского выстрелом из ружья. Дом, в котором находится подозреваемый, оцеплен. Правоохранители начали штурм, а подозреваемый открыл по ним огонь, передает ТАСС.
СУ СК РФ по Новгородской области: «Сейчас берут дом штурмом. СОБР закидывает его шумовыми гранатами. Подозреваемый отстреливается».
Ранее в воскресенье стражи порядка прибыли на вызов к частному дому, где мужчина открыл по ним огонь из ружья. В результате один из стражей порядка получил ранение в голову. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии в местную больницу, а затем на вертолете направлен в Москву.
Уголовное дело было возбуждено по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Подозреваемому 1965 года рождения, который отказывается сдаваться, может грозить до 20 лет лишения свободы.
СУ СК РФ по Новгородской области: «Сейчас берут дом штурмом. СОБР закидывает его шумовыми гранатами. Подозреваемый отстреливается».
Ранее в воскресенье стражи порядка прибыли на вызов к частному дому, где мужчина открыл по ним огонь из ружья. В результате один из стражей порядка получил ранение в голову. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии в местную больницу, а затем на вертолете направлен в Москву.
Уголовное дело было возбуждено по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Подозреваемому 1965 года рождения, который отказывается сдаваться, может грозить до 20 лет лишения свободы.
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