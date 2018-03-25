Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 25 марта

Бактерии на коже защищают от рака, телевизоры маскируются под стены, а российские хирурги возвращают слух благодаря уникальной операции. Это и кое-что еще — в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира.

5. Дуэт с роботом



Сыграть фортепианный дуэт с искусственным интеллектом предлагает один из крупнейших мировых производителей музыкальных инструментов. Экспериментальную систему он представил на фестивале в США. Электронный пианист создан на основе анализа совместной игры величайших исполнителей. Он оценивает звуки, производимые партнером, и, как сообщается, гармонично добавляет свои.



4. Летающее такси



В Новой Зеландии начали испытывать беспилотное летающее такси — оно рассчитано на двоих пассажиров, поднимается в воздух вертикально системой из 12 винтов, а затем летит вперед под действием одного толкающего винта. Максимальная скорость — 180 км/ч, дальность полета на одной зарядке- 100 километров, высота — до 900 метров.



Проект спонсирует Ларри Пейдж — один из создателей крупнейшей мировой поисковой системы. Авторы говорят, что предусмотрели все меры безопасности, вплоть до спуска аппарата на аварийном парашюте. Конечная цель — обеспечить полную автономность, чтобы пассажиры просто вводили конечный адрес и перелетали туда, минуя все пробки.



3. Грязь от рака



Живущие на нашей коже бактерии очень важны для ее здоровья и даже способны защищать нас от рака. Ученые из Университета Калифорнии в Сан-Диего исследовали очень распространенного кожного микроба — Staphylococcus epidermidis — и обнаружили, что выделяемое им вещество — 6N-гидроксиаминопурин — имеет выраженную антиопухолевую активность — оно останавливает размножение перерожденных клеток кожи, не трогая обычные. Это еще раз говорит о том, как важно не перебарщивать с мылом и гелями для душа — кожные бактерии должны быть.



2. Невидимый телевизор



Производитель из Южной Кореи показал необычную функцию своих новых телевизоров. Они имеют особый режим для того времени, когда их не смотрят. Обычно экраны выглядят просто как черный прямоугольник и съедают много места, совсем не украшая комнату. А тут можно сделать снимок смартфоном, передать на телевизор, и тот сам подстроится под цвет стены, на которой висит, став как бы невидимым. Выглядит это и правда необычно. Производитель обещает, что в таком режиме энергопотребление будет пониженным, а заодно можно выводить на экран погоду или, например, новости о дорожных пробках.



1. Новое ухо



Российские хирурги из центра отоларингологии ФМБА сотворили невероятное: они в буквальном смысле сделали новое ухо 15-летнему жителю Оренбургской области, у которого от рождения отсутствовал слуховой проход и была недоразвита ушная раковина.



Материал для формирования органа взяли из области за ухом. Две команды хирургов (челюстно-лицевые и отохирурги) работали совместно. В России такую операцию сделали впервые. Потребовалась ювелирная 10-часовая работа, но результат того стоил: пациент теперь слышит обоими ушами и внешним видом тоже доволен.