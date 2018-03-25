Магнитотерапия: как на самом деле влияют на здоровье «аппараты от всех болезней»

Артрит, гипертония, бессонница и даже депрессия — все это обещает вылечить магнитотерапия. Приборы продаются в Интернете, процедуры проводят и в поликлиниках, и в центрах спортивной медицины. Работает ли это и можно ли «намагнитить» себе здоровье, разбиралась программа «Чудо техники».
О влиянии магнитных полей на организм человека известно давно. Например, чувствительность многих людей к так называемым магнитным бурям (искажению поля Земли от вспышек на Солнце) — вполне реальная вещь. В каком-то смысле мы подобны ферромагнитной жидкости, в которой есть мельчайшие частицы железа, и благодаря этому магнит может творить с ней всякие чудеса.
В крови человека содержатся эритроциты, красные кровяные тельца, которые как раз и реагируют на магнитное поле. Поэтому во время магнитных бурь некоторые чувствуют головную боль, недомогания, могут обостряться проблемы с сердцем.
Но как лечить магнитом? Все попытки делятся на два направления. Первое — всевозможные коврики, кольца и даже матрасы с подушками — то, что не надо включать в розетку. «Чудодейственные» магнитные браслеты рекламируют спортсмены и актеры, продажи бьют рекорды. И многие говорят, что браслет придает им сил. Увы, тут речь о чистом эффекте плацебо: наука давно доказала, что медицинского действия слабенькое постоянное магнитное поле не имеет. С таким же успехом можно применять магнитики с холодильника.
Второе — это аппараты, которые используют в поликлиниках. Тут поле гораздо сильнее, и оно импульсное. Исследованиями подтверждено, что оно улучшает микроциркуляцию, в мозг поступает больше кислорода, снимаются воспаления и лучше усваиваются лекарства. Магнитная терапия показала свою эффективность в борьбе с бессонницей, мигренью, артритом и даже эректильной дисфункцией.
Но вот вопрос — работают ли те домашние аппараты, которые уже много лет активно рекламируют и продают? Программа «Чудо техники» поставила опыт. Результаты — в видеоматериале.
В крови человека содержатся эритроциты, красные кровяные тельца, которые как раз и реагируют на магнитное поле. Поэтому во время магнитных бурь некоторые чувствуют головную боль, недомогания, могут обостряться проблемы с сердцем.
Но как лечить магнитом? Все попытки делятся на два направления. Первое — всевозможные коврики, кольца и даже матрасы с подушками — то, что не надо включать в розетку. «Чудодейственные» магнитные браслеты рекламируют спортсмены и актеры, продажи бьют рекорды. И многие говорят, что браслет придает им сил. Увы, тут речь о чистом эффекте плацебо: наука давно доказала, что медицинского действия слабенькое постоянное магнитное поле не имеет. С таким же успехом можно применять магнитики с холодильника.
Второе — это аппараты, которые используют в поликлиниках. Тут поле гораздо сильнее, и оно импульсное. Исследованиями подтверждено, что оно улучшает микроциркуляцию, в мозг поступает больше кислорода, снимаются воспаления и лучше усваиваются лекарства. Магнитная терапия показала свою эффективность в борьбе с бессонницей, мигренью, артритом и даже эректильной дисфункцией.
Но вот вопрос — работают ли те домашние аппараты, которые уже много лет активно рекламируют и продают? Программа «Чудо техники» поставила опыт. Результаты — в видеоматериале.
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