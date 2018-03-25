Летающие машины и секретари на колесах: необычные новинки Женевского автосалона

Женевский автосалон — выставка, где демонстрируют самые невероятные автомобили и технологии будущего. Некоторые концепты так и останутся выставочными образцами, но многие появятся на дорогах совсем скоро. И не только на дорогах.
Инженеры из Голландии привезли в Женеву первую в мире серийную версию летающего автомобиля — PAL-V Liberty. В обычном режиме им можно пользоваться как обыкновенной двухместной машиной, а при необходимости — расправить винт и облететь по воздуху пробки.
Технически это автожир — вертолетоподобный аппарат, винт у которого вращается свободно, работает как крыло и позволяет в случае отказа приземляться плавно и безопасно. Но ему требуется взлетная полоса. Машина работает на 98-м бензине, максимальная дистанция полета — до 500 километров. Компания уже принимает заказы: стоимость базовой версии составляет 290 тысяч евро (21 миллион рублей). Десять обязательных уроков управления включены в стоимость.
Другой проект летающего автомобиля представили компании Audi и Airbus — по их задумке, лопасти не нужно возить с собой постоянно. Достаточно вызвать специальный летающий модуль через приложение.
Обычные автомобили тоже удивили. В некоторых моделях вообще нет привычных элементов управления. Все производители уже крепко поверили в скорое наступление эры полной беспилотности. Маршрут вводится через смартфон, а температуру в салоне и музыку машина настраивает сама — в зависимости от самочувствия и настроения владельца, которые считываются через специальные датчики, когда хозяин садится в автомобиль.
Для тех, кто привык в дороге работать, — инновационная переговорка на колесах. Сэкономит время и сама довезет вас до офиса. А если нужно что-то более уютное и для двоих — новый концепт от компании Mercedes. Руля и педалей здесь тоже нет, а двери поднимаются вверх — чтобы удобно было садиться внутрь, например, на тесной парковке торгового центра. По мнению создателей, такую машину можно использовать и без водителя — даже отправить ее одну по делам.
Показали в Женеве и прототип маршрутки будущего. Она, в отличие от привычных, будет ехать плавно и соблюдать все правила дорожного движения. Водителя здесь нет, выхлопов тоже — мотор электрический, а вызывается она по требованию — со смартфона. Внутри достаточно места для 7–8 человек. Стоячие места конструкцией пока не предусмотрены.
Были в Женеве и обычные бензиновые новинки — правда, их с каждым годом все меньше. Компания Lexus продемонстрировала свой самый недорогой внедорожник. Считается, что на таком будет особенно комфортно ездить начинающим водителям — благодаря компактным габаритам.
Были тут и автомобили без передних фар — с большой панелью для освещения дороги, самый быстрый внедорожник в мире, люксовые микроавтобусы (кстати, от российской компании) и многое другое.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
Технически это автожир — вертолетоподобный аппарат, винт у которого вращается свободно, работает как крыло и позволяет в случае отказа приземляться плавно и безопасно. Но ему требуется взлетная полоса. Машина работает на 98-м бензине, максимальная дистанция полета — до 500 километров. Компания уже принимает заказы: стоимость базовой версии составляет 290 тысяч евро (21 миллион рублей). Десять обязательных уроков управления включены в стоимость.
Другой проект летающего автомобиля представили компании Audi и Airbus — по их задумке, лопасти не нужно возить с собой постоянно. Достаточно вызвать специальный летающий модуль через приложение.
Обычные автомобили тоже удивили. В некоторых моделях вообще нет привычных элементов управления. Все производители уже крепко поверили в скорое наступление эры полной беспилотности. Маршрут вводится через смартфон, а температуру в салоне и музыку машина настраивает сама — в зависимости от самочувствия и настроения владельца, которые считываются через специальные датчики, когда хозяин садится в автомобиль.
Для тех, кто привык в дороге работать, — инновационная переговорка на колесах. Сэкономит время и сама довезет вас до офиса. А если нужно что-то более уютное и для двоих — новый концепт от компании Mercedes. Руля и педалей здесь тоже нет, а двери поднимаются вверх — чтобы удобно было садиться внутрь, например, на тесной парковке торгового центра. По мнению создателей, такую машину можно использовать и без водителя — даже отправить ее одну по делам.
Показали в Женеве и прототип маршрутки будущего. Она, в отличие от привычных, будет ехать плавно и соблюдать все правила дорожного движения. Водителя здесь нет, выхлопов тоже — мотор электрический, а вызывается она по требованию — со смартфона. Внутри достаточно места для 7–8 человек. Стоячие места конструкцией пока не предусмотрены.
Были в Женеве и обычные бензиновые новинки — правда, их с каждым годом все меньше. Компания Lexus продемонстрировала свой самый недорогой внедорожник. Считается, что на таком будет особенно комфортно ездить начинающим водителям — благодаря компактным габаритам.
Были тут и автомобили без передних фар — с большой панелью для освещения дороги, самый быстрый внедорожник в мире, люксовые микроавтобусы (кстати, от российской компании) и многое другое.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
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