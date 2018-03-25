Опасные батарейки и аккумуляторы: как защитить гаджеты от взрывов

Если вам холодно, а дома уже не топят, купите навороченный смартфон от одной известной корейской компании. У него всегда раскаленная батарея. Эта шутка перестала быть смешной, когда с разных концов света стали слишком часто прилетать сообщения об аккумуляторах, которые вспыхивают словно фейерверки, калеча и даже убивая владельцев.

Мало кто знает, что аккумуляторы и батарейки и до этого входили в пятерку самых опасных бытовых предметов, оставляя позади ножницы и ртутные градусники. По статистике, ожоговые и хирургические отделения каждый день пополняются их новыми жертвами. У кого-то взорвался простенький фонарик, у кого-то в руках вспыхнул пульт, а у кого-то вообще взлетела на воздух детская игрушка. И что шокирует больше всего — далеко не всегда дефекты производства этому виной.



Эксперты говорят, что полыхнуть может вообще любой элемент питания в любом приборе и в любой момент. Именно поэтому у авиакомпаний очень суровые правила их перевозки, ведь загоревшиеся на борту батарейки уже стали причиной трех авиакатастроф.



Специалисты объясняют, что причиной взрывов телефонов может стать использование неоригинальной зарядки. Но аккумулятор может вздуться, просто перегревшись на солнце. Например, когда телефон долго лежит на подоконнике или в машине возле лобового стекла.



Любой телефонный аккумулятор состоит из двух частей — заряженных положительно и отрицательно, то есть это плюс и минус. Они разделены изолирующим материалом, чтобы батарея работала без перебоев. Но если эта перемычка нарушается, внутри происходит мощное короткое замыкание. Произойти это может не только от удара, бывает достаточно и падения. Похожую структуру имеют и обычные пальчиковые батарейки.



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