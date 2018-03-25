Личный врач Ванги раскрыл пророчества о будущем России: эксклюзив НТВ

Что происходило с Вангой в последние дни ее жизни? Какие пророчества она надиктовала перед самой смертью? Каким видела будущее России самая великая ясновидящая мира? Кого она советовала нам остерегаться? И о чем предупреждала врагов России? Личный врач Ванги, который стал ее последним свидетелем, впервые обнародовал то, что завещала всем нам великая прорицательница.
Результат президентских выборов в России, похоже, отправил в нокаут ядовитый британский истеблишмент. Первыми очнулись английские журналисты. Едва выйдя из ступора, они погрузились в мистику. Газета Daily Mail ударила в тревожный набат: победу Путина на этих выборах предсказывала баба Ванга! Еще 40 лет назад слепая провидица предрекла Путину стать властелином мира.
Подхватывая тему, таблоид Daily Star пришивает белыми нитками отравление Скрипаля к пророчеству Ванги о том, что никто не сможет остановить Россию. Как тут не вспомнить, что предсказывала великая Ванга самим англичанам?
Специально для зрителей «Новых русских сенсаций» личный врач Ванги, который был рядом с ней до ее последнего вздоха, впервые решился обнародовать то, о чем никогда не говорил. Все, что доктор слышал от своей знаменитой пациентки о Владимире Путине задолго до того, как нашего президента узнал весь мир.
Иван Петров, врач Ванги: «Придет Володя — и очень изменится все».
Все тайны грядущего, которые Ванга открыла своему доктору, перед самым уходом в вечность. Ответы на вопросы, которые волнуют всех и касаются каждого. Эксклюзивные откровения последнего свидетеля Ванги — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
Подхватывая тему, таблоид Daily Star пришивает белыми нитками отравление Скрипаля к пророчеству Ванги о том, что никто не сможет остановить Россию. Как тут не вспомнить, что предсказывала великая Ванга самим англичанам?
Специально для зрителей «Новых русских сенсаций» личный врач Ванги, который был рядом с ней до ее последнего вздоха, впервые решился обнародовать то, о чем никогда не говорил. Все, что доктор слышал от своей знаменитой пациентки о Владимире Путине задолго до того, как нашего президента узнал весь мир.
Иван Петров, врач Ванги: «Придет Володя — и очень изменится все».
Все тайны грядущего, которые Ванга открыла своему доктору, перед самым уходом в вечность. Ответы на вопросы, которые волнуют всех и касаются каждого. Эксклюзивные откровения последнего свидетеля Ванги — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
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