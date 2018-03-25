Феттель выиграл стартовый этап нового сезона «Формулы-1»

Немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель выиграл
Гран-при Австралии — первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1».
Стартовав третьим, Феттель по ходу гонки смог обойти и партнера по Ferrari финна Кими Райкконена и стартовавшего первым британца Льюиса Хэмилтона из Mercedes. Хэмилтон в итоге финишировал вторым, Райкконен — третьим.
Это вторая подряд победа Феттеля на Гран-при Австралии и 48-я в его карьере в «Формуле-1».
Россиянин Сергей Сироткин из команды Williams из-за проблем с болидом сошел с трассы в самом начале дебютной для себя гонки.
Это вторая подряд победа Феттеля на Гран-при Австралии и 48-я в его карьере в «Формуле-1».
BREAKING: Sebastian Vettel wins the 2018 Australian Grand Prix! Lewis Hamilton finishes second, Kimi Raikkonen takes final podium slot #F1 #AusGP 🇦🇺 pic.twitter.com/HNkRZUBzXk— Formula 1 (@F1) March 25, 2018
Россиянин Сергей Сироткин из команды Williams из-за проблем с болидом сошел с трассы в самом начале дебютной для себя гонки.
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