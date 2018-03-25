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    Феттель выиграл стартовый этап нового сезона «Формулы-1»

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    • Фото: Reuters © 2018, Brandon Malone
    Феттель выиграл стартовый этап нового сезона <nobr>«Формулы-1»</nobr>

    Феттель выиграл стартовый этап нового сезона «Формулы-1»

    Феттель выиграл стартовый этап нового сезона <nobr>«Формулы-1»</nobr>
  • Фото: Reuters © 2018, Brandon Malone

    • Немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель выиграл Гран-при Австралии — первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1».

    Стартовав третьим, Феттель по ходу гонки смог обойти и партнера по Ferrari финна Кими Райкконена и стартовавшего первым британца Льюиса Хэмилтона из Mercedes. Хэмилтон в итоге финишировал вторым, Райкконен — третьим.

    Это вторая подряд победа Феттеля на Гран-при Австралии и 48-я в его карьере в «Формуле-1».


    Россиянин Сергей Сироткин из команды Williams из-за проблем с болидом сошел с трассы в самом начале дебютной для себя гонки.

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