Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Челябинске

Два автомобиля столкнулись в Челябинске, в результате погибли четыре человека, один пострадал.

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Челябинск

Как сообщает ГУ МВД по области, «водитель Renault Megane при повороте налево въехал в едущий во встречном направлении Mercedes-Benz».



Уточняется, что от полученных травм на месте происшествия скончались оба водителя и два пассажира Renault. Пассажир Mercedes был госпитализирован.