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    Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Челябинске

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    Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Челябинске

    Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Челябинске

    Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Челябинске
  • Фото: 1obl.ru

    • Два автомобиля столкнулись в Челябинске, в результате погибли четыре человека, один пострадал.

    Как сообщает ГУ МВД по области, «водитель Renault Megane при повороте налево въехал в едущий во встречном направлении Mercedes-Benz».

    Уточняется, что от полученных травм на месте происшествия скончались оба водителя и два пассажира Renault. Пассажир Mercedes был госпитализирован.

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