В Москве начались повторные показы ледового мюзикла «Руслан и Людмила»

У жителей и гостей столицы появилась возможность вновь увидеть уникальное ледовое шоу «Руслан и Людмила». Премьера мюзикла состоялась в декабре. Тогда всего за две недели эту постановку посмотрели 150 тысяч человек. Однако попасть на представление успели не все, поэтому создатели ледового мюзикла решили устроить повторный показ.

Классический текст Пушкина совсем по-новому, филигранно выписывают на льду звезды мирового фигурного катания. Здесь и 13-кратная чемпионка Литвы Маргарита Дробязко, и двукратный победитель чемпионата четырех континентов Пётр Чернышев, и обладательница олимпийского золота Татьяна Навка. Она не только исполнительница главной роли, но также автор идеи и продюсер.



От идеи до воплощения прошло больше года. Одних только декораций — 8 тонн. Несколько сотен костюмов — кропотливая, ручная работа.



Спектакль не только на льду, но и в воздухе. Фейерверк, видеопроекции, световые спецэффекты, гигантская говорящая голова — эффектные находки от режиссера, известного участием в таких масштабных проектах, как празднование 60-летия Победы в Великой Отечественной войне или концерт Пола Маккартни на Красной площади.



В проекте задействованы больше 1000 человек — хореографы, дизайнеры, светохудожники, певцы. Людмиле свой голос подарила Ани Лорак, вокальную партию Черномора исполнил Филипп Киркоров.



Премьера ледового шоу «Руслан и Людмила» прошла в декабре. За 15 дней представление посетили больше 150 тысяч человек. Интерес был такой, что зрители сидели даже на ступеньках, стояли в проходах. Организаторы поняли, что спрос явно превышает предложение и решили в марте устроить дополнительные показы. Билеты на них пока есть.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Дины Ивановой.