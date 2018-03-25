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    Жители Якутска остались без света и из-за аварии на электростанции

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    Жители Якутска остались без света и из-за аварии на электростанции

    Жители Якутска остались без света и <nobr>из-за</nobr> аварии на электростанции

    Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы по подключению обесточенных кварталов Якутска.

    Как передает ТАСС, из-за аварийного отключения на ГРЭС-2 без электроснабжения в воскресенье остались жители нескольких кварталов Якутска, а также Намского района Якутии.

    Энергетики сообщили, что ведутся работы по устранению аварии.

    Сообщение пресс-службы компании «Якутскэнерго»: «Произошло аварийное отключение двух машин на ГРЭС-2. ГРЭС-1 и ТЭЦ работают. Специалисты переводят нагрузку, собирают схему».

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