На западе Мексики нашли грузовик с пятнадцатью убитыми людьми

Мексиканская полиция расследует массовое убийство в Мичоакане. По предварительным данным, причиной бойни мог быть конфликт между двумя наркокартелями.
Как сообщает РИА Новости, не менее 15 человек были обнаружены мертвыми в грузовике, брошенном на дороге у поселка Эль-Мансанильяль в штате Мичоакан на западе Мексики. По словам представителей полиции штата, на всех телах имеются многочисленные огнестрельные ранения и следы пыток.
Грузовик раскрашен в цвета машин министерства ВМФ Мексики, патрулирующих штат Мичоакан, но следователи установили, что машина не имеет отношения к военным и ее якобы официальная раскраска является подделкой.
В полиции предполагают, что погибшие состояли в наркокартеле «Рыцари ордена тамплиеров», орудующем в этом штате. Эта преступная группировка ведет ожесточенную войну с наркокартелем «Семья из Мичоакана». Полиция ведет расследование.
В Мексике в последние годы резко выросло число преступлений. В 2016 году в стране совершено более 29 тысяч убийств. В январе и феврале этого года жертвами убийств стали 4,2 тысячи человек, пишет ТАСС.
Грузовик раскрашен в цвета машин министерства ВМФ Мексики, патрулирующих штат Мичоакан, но следователи установили, что машина не имеет отношения к военным и ее якобы официальная раскраска является подделкой.
В полиции предполагают, что погибшие состояли в наркокартеле «Рыцари ордена тамплиеров», орудующем в этом штате. Эта преступная группировка ведет ожесточенную войну с наркокартелем «Семья из Мичоакана». Полиция ведет расследование.
В Мексике в последние годы резко выросло число преступлений. В 2016 году в стране совершено более 29 тысяч убийств. В январе и феврале этого года жертвами убийств стали 4,2 тысячи человек, пишет ТАСС.
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