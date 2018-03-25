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    На западе Мексики нашли грузовик с пятнадцатью убитыми людьми

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    • Фото: twitter.com
    На западе Мексики нашли грузовик с пятнадцатью убитыми людьми

    На западе Мексики нашли грузовик с пятнадцатью убитыми людьми

    На западе Мексики нашли грузовик с пятнадцатью убитыми людьми
  • Фото: twitter.com

    • Мексиканская полиция расследует массовое убийство в Мичоакане. По предварительным данным, причиной бойни мог быть конфликт между двумя наркокартелями.

    Как сообщает РИА Новости, не менее 15 человек были обнаружены мертвыми в грузовике, брошенном на дороге у поселка Эль-Мансанильяль в штате Мичоакан на западе Мексики. По словам представителей полиции штата, на всех телах имеются многочисленные огнестрельные ранения и следы пыток.

    Грузовик раскрашен в цвета машин министерства ВМФ Мексики, патрулирующих штат Мичоакан, но следователи установили, что машина не имеет отношения к военным и ее якобы официальная раскраска является подделкой.

    В полиции предполагают, что погибшие состояли в наркокартеле «Рыцари ордена тамплиеров», орудующем в этом штате. Эта преступная группировка ведет ожесточенную войну с наркокартелем «Семья из Мичоакана». Полиция ведет расследование.

    В Мексике в последние годы резко выросло число преступлений. В 2016 году в стране совершено более 29 тысяч убийств. В январе и феврале этого года жертвами убийств стали 4,2 тысячи человек, пишет ТАСС.

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