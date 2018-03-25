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    Закрыли международную ледовую переправу через Амур

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    Закрыли международную ледовую переправу через Амур

    Закрыли международную ледовую переправу через Амур

    В Приамурье прекратилась работа российско-китайской ледовой переправы Поярково — Сюнькэ.

    Специалисты МЧС сообщили о закрытии международной ледовой переправы через реку Амур в Михайловском районе Амурской области. Движение грузового и пассажирского транспорта по льду между российским населенным пунктом Поярково и китайским Сюнькэ перестало быть безопасным.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области: «В настоящее время в Приамурье допущены к эксплуатации одно место массового выхода на лед на Бурейском водохранилище и восемь ледовых переправ».

    Ледовую переправу через Амур открыли в январе, когда толщина толщина льда превысила 65 сантиметров, напоминает «Интерфакс».

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