Закрыли международную ледовую переправу через Амур

В Приамурье прекратилась работа
российско-китайской ледовой переправы Поярково — Сюнькэ.
Специалисты МЧС сообщили о закрытии международной ледовой переправы через реку Амур в Михайловском районе Амурской области. Движение грузового и пассажирского транспорта по льду между российским населенным пунктом Поярково и китайским Сюнькэ перестало быть безопасным.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области: «В настоящее время в Приамурье допущены к эксплуатации одно место массового выхода на лед на Бурейском водохранилище и восемь ледовых переправ».
Ледовую переправу через Амур открыли в январе, когда толщина толщина льда превысила 65 сантиметров, напоминает «Интерфакс».
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области: «В настоящее время в Приамурье допущены к эксплуатации одно место массового выхода на лед на Бурейском водохранилище и восемь ледовых переправ».
Ледовую переправу через Амур открыли в январе, когда толщина толщина льда превысила 65 сантиметров, напоминает «Интерфакс».
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