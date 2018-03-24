Обнародовано видео боя спецназовцев с террористом в Дагестане

Национальный антитеррористический комитет (НАК) обнародовал видеозапись операции в дагестанском селе Анди Ботлихского района, в ходе которой был ликвидирован бандит, связанный с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в РФ).
На кадрах видно, как бойцы со стрельбой штурмуют дом, в котором находится вооруженный преступник. Затем, когда бой заканчивается, спецназовцы находят на месте столкновения снайперскую винтовку с боеприпасами, гранату, радиостанцию и тепловизор.
Как сообщили в НАК, в субботу спецназ ФСБ при поддержке Росгвардии и полиции блокировал дом, где укрывался бандит. Преступник, отказавшийся сложить оружие и сдаться, был нейтрализован. Им оказался находившийся в федеральном розыске Юнус Хабибов, присягнувший ИГ и выполнявший ее установки в качестве главаря банды.
Как сообщили в НАК, в субботу спецназ ФСБ при поддержке Росгвардии и полиции блокировал дом, где укрывался бандит. Преступник, отказавшийся сложить оружие и сдаться, был нейтрализован. Им оказался находившийся в федеральном розыске Юнус Хабибов, присягнувший ИГ и выполнявший ее установки в качестве главаря банды.
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