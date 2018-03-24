Кровавый перформанс: в Риге художник накормил людей срезанной с них плотью

Прямо под прицелом камер некий человек в белом срезает куски плоти со своих безропотных жертв, а затем, пожарив на сковороде самую настоящую человечину, предлагает жертвам есть самих себя. Делает это не какой-то извращенец-людоед , а заслуженный и уважаемый художник.

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Латвия

скандалы

Тонкой струйкой льется кровь из-под скальпеля. И уже с первых кадров понимаешь, что это не постановка. Человека режут по живому. Зрители вокруг притихли. У двух смиренных статистов со спины некто в белом похожий срезает лоскутки кожи. Потом он кидает куски отрезанной человеческой плоти на сковороду. Шкварчит сковорода. Человеческая кожа уже прошла термообработку. Попросту зажарилась, как кусочки бекона. Некто в белом, похожий на строгого наставника, закладывает в рот двум несчастным каждому по порции из собственной плоти. Организатором спектакля о поедании самого себя является известный рижский художник, признанный мастер перфоманса Артур Берзиньш.



Московский перфоманционист Валерий Перверзев, который не раз устраивал скандальные акции, объясняет, в чем тут смысл.



Валерий Переверзев, художник перфоманционист: «Нужно понимать, что и как. Как отрезал, как пожарил и как съели. Идея мне понравилась. Она интересная. Такие произведения создаются в состоянии гипоманиакальности. Следующее состояние маниакальность Любой перфоманс это всегда острие бритвы, это всегда опасность».



Берзиньш сделал еще несколько скандальных постановок. Связал и подвесил свою невесту, но без членовредительства. Другого статиста подвесил за шкуру, как поросенка. СМИ пишут, что историей с поеданием плоти заинтересовалась рижская полиция.



Эдуард Лимонов, писатель: «Все что угодно можно выдать за искусство. Это огромный простор для того, чтобы в область искусства вторглись все. И маньяки, и авантюристы».



Виталий Милонов, депутат Госдумы: «То, что делает этот художник, это действия психически больного человека. Место этому так называемому художнику в психиатрической клинике».



Подробнее об акциях скандального художника — в репортаже корреспондента НТВ Вячеслава Немышева.