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    В Сочи подростки избили школьного охранника: видео

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    • Кадр из видео: ДТП И ЧП Сочи / vk/com
    В Сочи подростки избили школьного охранника: видео

    В Сочи подростки избили школьного охранника: видео

    В Сочи подростки избили школьного охранника: видео
  • Кадр из видео: ДТП И ЧП Сочи / vk/com

    • Правоохранительные органы проводят проверку по факту драки подростков со школьным охранником в Сочи.

    Как рассказали в соцсетях очевидцы, охранник сделал замечание одному из подростков. Однако молодой человек ответил ему грубой бранью, после чего охранник взял подростка за локоть и подтолкнул его.

    Тогда второй подросток запрыгнул на охранника, а третий — повалил сотрудника. После этого упавшего охранника стали пинать руками и ногами. В избиении принимали участие как ученики, так и выпускники школы.

    Потасовка продолжалась до тех пор, пока не прибежал директор. Происходящее снималось на видео, запись позднее была опубликована в Интернете.

    Теперь стражи порядка выясняют причины и обстоятельства конфликта. Как отмечает ТАСС, заявлений в полицию по факту драки не поступало.

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