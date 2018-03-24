В Сочи подростки избили школьного охранника: видео

Правоохранительные органы проводят проверку по факту драки подростков со школьным охранником в Сочи.
Как рассказали в соцсетях очевидцы, охранник сделал замечание одному из подростков. Однако молодой человек ответил ему грубой бранью, после чего охранник взял подростка за локоть и подтолкнул его.
Тогда второй подросток запрыгнул на охранника, а третий — повалил сотрудника. После этого упавшего охранника стали пинать руками и ногами. В избиении принимали участие как ученики, так и выпускники школы.
Потасовка продолжалась до тех пор, пока не прибежал директор. Происходящее снималось на видео, запись позднее была опубликована в Интернете.
Теперь стражи порядка выясняют причины и обстоятельства конфликта. Как отмечает ТАСС, заявлений в полицию по факту драки не поступало.
Тогда второй подросток запрыгнул на охранника, а третий — повалил сотрудника. После этого упавшего охранника стали пинать руками и ногами. В избиении принимали участие как ученики, так и выпускники школы.
Потасовка продолжалась до тех пор, пока не прибежал директор. Происходящее снималось на видео, запись позднее была опубликована в Интернете.
Теперь стражи порядка выясняют причины и обстоятельства конфликта. Как отмечает ТАСС, заявлений в полицию по факту драки не поступало.
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