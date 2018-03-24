В Сочи открылся передвижной парк футбола к ЧМ-2018

На берегу Чёрного моря заработал парк футбола. Тематический фестиваль открылся на площади у Сочинского морского порта.

Мероприятие посвящено приближающемуся чемпионату мира, который пройдет в России этим летом. Гостей парка ждут выставка, мастер-классы и автограф-сессии звезд футбола, а также разнообразные игры и викторины.



Призами, в том числе, станут билеты на матчи чемпионата. В церемонии открытия принял участие бывший нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш.



Нуну Гомеш, бывший нападающий сборной Португалии: «Я думаю, это прекрасная идея — такие парки футбола. И в том числе поэтому мы рады приехать на церемонию открытия. Это отличное мероприятие для болельщиков. А больше всего удовольствия, конечно, получат дети».



После Сочи парк футбола по очереди посетит все остальные города чемпионата. В Москве парк откроется и будет работать во время самого турнира.