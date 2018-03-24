В Подмосковье двое мужчин и женщина погибли под колесами электричек

Следователи выясняют обстоятельства трех несчастных случаев, произошедших на железной дороге в Московской области.
Одна из трагедий произошла, накануне, 23 марта, вечером в районе станции «Монино» Ярославского направления. Мужчина попал под электричку и получил смертельную травму.
Позднее женщина 1960 года рождения стала жертвой трагедии, которая произошла между станциями «Ховрино» и «Левобережная» Ленинградского направления. Погибшая переходила железную дорогу в неустановленном месте, когда попала под электричку.
А сегодня днем несчастный случай произошел между станциями «Бутово» и «Щербинка» Ярославского направления. Смертельную травму получил мужчина, личность которого сейчас выясняется.
Уже организованы доследственные проверки. Также в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР призвали быть бдительными рядом с железнодорожными путями и не забывать о правилах безопасности.
Позднее женщина 1960 года рождения стала жертвой трагедии, которая произошла между станциями «Ховрино» и «Левобережная» Ленинградского направления. Погибшая переходила железную дорогу в неустановленном месте, когда попала под электричку.
А сегодня днем несчастный случай произошел между станциями «Бутово» и «Щербинка» Ярославского направления. Смертельную травму получил мужчина, личность которого сейчас выясняется.
Уже организованы доследственные проверки. Также в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР призвали быть бдительными рядом с железнодорожными путями и не забывать о правилах безопасности.
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