«Ты супер!», выпуск седьмой: Макс Рей

До 11 лет Макс жил обычной жизнью, был
по-настоящему счастлив, но не осознавал этого. У него была хорошая семья, любящие и работящие мама и папа. Но однажды родители поехали в гости на день рождения и погибли в автокатастрофе.
С тех пор Макса воспитывает бабушка, а сам он никак не может понять, почему так случилось. Сейчас ему 17 лет и, несмотря на трагедию, он намерен прожить жизнь по максимуму — за себя и за погибших родителей.
На конкурсе «Ты супер!» Макс Рей исполнил песню «Потерянный рай» группы «Ария». Подача композиции получилась совсем не «роковой», но интересной. Из всех членов жюри от нажатия зеленой кнопки воздержался лишь Сергей Лазарев.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 31 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
На конкурсе «Ты супер!» Макс Рей исполнил песню «Потерянный рай» группы «Ария». Подача композиции получилась совсем не «роковой», но интересной. Из всех членов жюри от нажатия зеленой кнопки воздержался лишь Сергей Лазарев.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 31 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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