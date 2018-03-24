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    «Ты супер!», выпуск седьмой: Макс Рей. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск седьмой: Макс Рей

    «Ты супер!», выпуск седьмой: Макс Рей

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    «Ты супер!», выпуск седьмой: Макс Рей

    «Ты супер!», выпуск седьмой: Макс Рей

    «Ты супер!», выпуск седьмой: Макс Рей

      До 11 лет Макс жил обычной жизнью, был по-настоящему счастлив, но не осознавал этого. У него была хорошая семья, любящие и работящие мама и папа. Но однажды родители поехали в гости на день рождения и погибли в автокатастрофе.

      С тех пор Макса воспитывает бабушка, а сам он никак не может понять, почему так случилось. Сейчас ему 17 лет и, несмотря на трагедию, он намерен прожить жизнь по максимуму — за себя и за погибших родителей.

      На конкурсе «Ты супер!» Макс Рей исполнил песню «Потерянный рай» группы «Ария». Подача композиции получилась совсем не «роковой», но интересной. Из всех членов жюри от нажатия зеленой кнопки воздержался лишь Сергей Лазарев.



      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 31 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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