Глава Генштаба: РФ разместила ракеты на всех направлениях

Глава Генштабе рассказал о создании группировок носителей крылатых ракет и новейших беспилотниках.
По словам Валерия Герасимова, сегодня группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского и наземного базирования созданы на всех стратегических направлениях.
Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ: «На каждом стратегическом направлении созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, которые способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах».
Также начальник Генштаба отметил, что для повышения эффективности группировки носителей крылатых ракет особое внимание уделяется развитию высокоточного оружия.
Кроме того, Герасимов, выступая на военно-практической конференции в Военной академии Генштаба, рассказал, что сейчас завершается разработка перспективных многоцелевых беспилотных комплексов, которые позволят решать не только разведывательные, но и ударные задачи, передает «Интерфакс».
При этом Герасимов подчеркнул, что российская армия уже начала получать перспективные комплексы противодействия беспилотникам, в том числе основанные на новых физических принципах.
Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ: «На каждом стратегическом направлении созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, которые способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах».
Также начальник Генштаба отметил, что для повышения эффективности группировки носителей крылатых ракет особое внимание уделяется развитию высокоточного оружия.
Кроме того, Герасимов, выступая на военно-практической конференции в Военной академии Генштаба, рассказал, что сейчас завершается разработка перспективных многоцелевых беспилотных комплексов, которые позволят решать не только разведывательные, но и ударные задачи, передает «Интерфакс».
При этом Герасимов подчеркнул, что российская армия уже начала получать перспективные комплексы противодействия беспилотникам, в том числе основанные на новых физических принципах.
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