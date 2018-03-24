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    Глава Генштаба: РФ разместила ракеты на всех направлениях

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    • Фото: Минобороны России / facebook.com
    Глава Генштаба: РФ разместила ракеты на всех направлениях

    Глава Генштаба: РФ разместила ракеты на всех направлениях

    Глава Генштаба: РФ разместила ракеты на всех направлениях
  • Фото: Минобороны России / facebook.com

    • Глава Генштабе рассказал о создании группировок носителей крылатых ракет и новейших беспилотниках.

    По словам Валерия Герасимова, сегодня группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского и наземного базирования созданы на всех стратегических направлениях.

    Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ: «На каждом стратегическом направлении созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, которые способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах».

    Также начальник Генштаба отметил, что для повышения эффективности группировки носителей крылатых ракет особое внимание уделяется развитию высокоточного оружия.

    Кроме того, Герасимов, выступая на военно-практической конференции в Военной академии Генштаба, рассказал, что сейчас завершается разработка перспективных многоцелевых беспилотных комплексов, которые позволят решать не только разведывательные, но и ударные задачи, передает «Интерфакс».

    При этом Герасимов подчеркнул, что российская армия уже начала получать перспективные комплексы противодействия беспилотникам, в том числе основанные на новых физических принципах.

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