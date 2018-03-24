Мощная лавина завалила автостоянку в Приэльбрусье: видео

Лавина сошла утром в субботу на горнолыжном курорте в Эльбрусском районе
Кабардино-Балкарии.
Гора снега накрыла около 15 машин на автостоянке, расположенной в районе поляны Азау у подножия Эльбруса. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
На место происшествия выдвинулись спасатели. Сейчас там работает спецтехника. Как ожидается, лавину расчистят к вечеру.
На место происшествия выдвинулись спасатели. Сейчас там работает спецтехника. Как ожидается, лавину расчистят к вечеру.
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