Жительницы Приморья в декрете бесплатно освоили новые профессии

Жительницы Приморья приняли участие в масштабной программе профподготовки. С начала года более 40 молодых мам получили направления на бесплатные курсы. Они помогают женщинам в декрете не забывать профессиональные навыки и даже осваивать новые специальности.

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Приморье

В отпуске по уходу за ребенком Антонина уже два года, но становиться домохозяйкой не захотела. До рождения дочери она работала парикмахером. И уже сейчас решила вернуться в знакомую рабочую обстановку. Пока в качестве ученицы. В общедоступной школе косметологии Антонина постигает новое для себя искусство. После получения сертификата мама двоих детей планирует работать в том же салоне красоты, но уже в качестве мастера по наращиванию ногтей и маникюра.



Антонина Дима: «Подруга помогает со старшей, другая подруга сидит с младшей. Все хотят, чтобы я отучилась, все хотят, чтобы я получила эту профессию и, конечно, делала им красоту на ногтях».



Переквалификация не ударила по семейному бюджету Антонины. Деньги за ее обучение школа получит из региональной казны. В этом суть социальной программы, созданной специально для женщин в декретном отпуске. К таким студенткам у преподавателей особое отношение.



Программу поддержки молодых мам курирует центр занятости. Пройти бесплатное обучение им предлагают по двум десяткам специальностей. Профессию можно освоить с нуля, в том случае если интерес к прошлой работе совсем остыл. Однако чаще всего женщины посещают образовательные курсы для того, чтобы, наоборот, удержаться на прежнем рабочем месте. В этом заинтересованы и руководители предприятий. Именно по их заявкам на учебу отправляют ушедших в декрет медсестер, бухгалтеров и поварих.



Елена Грушунова, начальник отдела профориентации обучения департамента труда и соцразвития Приморского края: «Это достаточно большой срок, когда женщина находится в декретном отпуске. Она за этот период некоторые свои знания теряет. Их нужно обновить. Благодаря нашей программе у женщин появляются возможности для конкурентоспособности на рынке труда и повышается профессиональное мастерство».



В Приморье программа по трудоустройству молодых мам работает пять лет, и за это время она уже доказала свою востребованность. Сотни женщин получили профессиональное образование без отрыва от основной работы по воспитанию детей. Если курсы проходят в другом городе, а дистанционное обучение невозможно, студенткам в декрете дополнительно оплачивают проезд, проживание в гостинице и суточные расходы, передает корреспондент НТВ Сергей Аницигин.

