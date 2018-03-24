Никите из Пензы срочно нужны деньги для борьбы с пороком сердца

Двенадцатилетнему Никите из Пензы срочно нужна помощь. У него порок сердца. Патология уже стала причиной серьезных осложнений. Мальчик перенес три операции, но для сохранения жизни требуется еще одна. Ее готовы провести немецкие врачи. Стоимость процедуры — почти 5 млн рублей.

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Дружная офицерская семья Запорожцевых живет по принципу «никогда не сдаваться». Папа на службе, мама бьется за сына. Пока врачи гадали, сколько еще проживет Никита, он встал на ноги.



Реабилитационный центр — их второй дом. Параллельно с лечением Никиты мама Настя освоила новую профессию — логопеда-дефектолога. Пока занимаются с ее сыном, она помогает другим детям.



Больше всего Никита любит плавать в бассейне. Каждый день по полчаса. Вопреки болезням. Если раньше плавал только с помощью спасательного жилета, то теперь на воде держится самостоятельно.



Каким чудом он дожил до своих двенадцати, только мама знает. Позади череда сложнейших операции на сердце: три этапа коррекции. Но дальше помочь ребенку могут только за рубежом.



Ольга Бухарева, главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по детской кардиологии: «Требуется замена клапана между правым предсердием и правым желудочком. Обычно — открытым способом. Но ему при сопутствующих патологиях желательно сделать это через сосуд. И возможно провести такую операцию, но, к сожалению, не в России».



В Германии готовы провести операцию силами сразу двух профессорских бригад. Но плата за спасение — почти 5 млн рублей — для офицерской семьи неподъемная. Потому пока Никита вынужден терпеть боль.



Чтобы помочь Никите, отправьте смс-пожертвование в фонд «Детские сердца» на короткий номер 7195, указав в тексте сообщения только сумму пожертвования. Например: 100. Услуга доступна для абонентов Билайн, МТС, Мегафон, Теле-2, Yota.