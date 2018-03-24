История агрессии: большинство сербов не простили НАТО бомбардировки 1999 года

Политологи и историки по всему миру вспоминают события 19-летней давности. 24 марта 1999 года силы НАТО без санкции ООН нанесли воздушный удар по Югославии. Бомбардировке подверглись десятки населенных пунктов и столица республики. Затем американцы открыли огонь крылатыми ракетами. Жертвами этой военной операции под названием «Союзная сила» стали тысячи мирных жителей. Две трети граждан Сербии, по данным последнего опроса, до сих пор не простили НАТО.

Чего хотели американцы? Билл Клинтон с помощью войны уводил внимание общественности от своих скандальных отношений с Моникой Левински. Прочие вашингтонские ястребы думали стереть последние следы российского влияния в Европе. А заодно и руки погреть.



Елена Пономарева, президент Международного института развития научного сотрудничества: «New York Times задолго до 99-го писал, что горно-промышленный комбинат Трепча, который расположен на территории Косово, является блестящим военным трофеем, учитывая все коммуникации и ресурсы, которые сосредоточены на этом предприятии, и оценивался тогда в 5 млрд долларов. Фактически транснациональные компании взяли его бесплатно».



От НАТОвских авианалетов тогда погибли несколько тысяч мирных жителей. Как сербов, так и боснийцев. На обломках Югославии творились страшные вещи. Хорваты резали боснийцев, боснийцы — сербов. Сербы убивали и тех, и других. Чем больше лилось крови, тем яростнее становилась месть. Николай Стаськов, участник знаменитого марш-броска российских десантников на Приштину, и сейчас не знает: почему во всех преступлениях обвинили сербов, которые по большому счету больше всех и пострадали.



Николай Стаськов: «Мы находились на разделении двух враждующих сторон. И видели много стычек. И только наши люди могли предотвратить эти убийства друг друга. Мы не могли бросить сербов, и они понимали, что наше присутствие — это залог некоего справедливого решения и отношения к ним».



А потом было Гаагское судилище, хотя, по справедливости, к ответу следовало бы привлечь и многих западных стратегов, но они считают себя победителями, а значит — неподсудными.



Александр Митич, президент сербского Центра стратегических инициатив: «Бомбардировки 99 года ознаменовали вершину однополярного миропорядка США. Но они стали и началом конца этого миропорядка. Всего через пару месяцев после этого и в России во власти произошли большие перемены. И для Китая они послужили „сигналом для пробуждения“, когда посольство Китая в Белграде разбомбили. И Пекин, и Москва осознали, что нужно остановить агрессивное расширение США и НАТО».



И еще: после отделения в Косово все больший вес набирают радикальные исламисты. Европа, увязавшаяся вслед за США в эту авантюру, своими руками создала у себя очаг вероятной террористической угрозы.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.