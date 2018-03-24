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    В Барселоне при столкновениях с полицией пострадали более 20 человек. Испания, беспорядки, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Барселоне при столкновениях с полицией пострадали более 20 человек

    В Барселоне при столкновениях с полицией пострадали более 20 человек

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    В Барселоне при столкновениях с полицией пострадали более 20 человек

    В Барселоне при столкновениях с полицией пострадали более 20 человек

    В Барселоне при столкновениях с полицией пострадали более 20 человек

      Больше 20 человек пострадали в результате массовых беспорядков в Барселоне. Сотни митингующих пытались прорваться к представительству испанского правительства, но их остановила полиция.

      Протестующие забросали стражей порядка бутылками и дымовыми шашками. В ответ силовики применили резиновые дубинки и сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух.

      Акции протеста прошли сразу в нескольких городах Каталонии. Люди жгли портреты испанского короля и призывали к всеобщей забастовке. Манифестанты также перекрыли несколько ключевых магистралей автономии.

      Беспорядки начались после решения Верховного суда Испании, который выдал международный ордер на арест бежавших из страны политиков. В том числе бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. С ноября прошлого года он вместе с тремя соратниками находится в Бельгии. Их всех обвиняют в проведении незаконного референдума и организации восстания. В общей сложности по делу проходят 25 человек. Тех, кто сейчас находится в Испании, уже взяли под стражу.

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