В Дагестане из-за качества воды в больницу попали более 20 детей

В Хунзахском районе Дагестана с острой кишечной инфекцией госпитализированы 32 человека, 24 из них дети.
Власти Дагестана организовали подвоз питьевой воды жителям села Арани, где более 30 человек попали в больницу с диагнозом «острая кишечная инфекция».
Залина Муртазалиева, представитель Министерства здравоохранения Дагестана: «Из 32 отравившихся все были госпитализированы. Среди них 24 ребенка. Им оказывается вся необходимая помощь, медикаментов хватает».
Врачи рассказали, что первые пациенты с острой кишечной инфекцией поступили из селения Арани 16 марта. По предварительным данным, причиной вспышки заболевания стало употребление сырой воды. Местные власти начали проверку всех обстоятельств происшествия. Произведена дезинфекция водопроводных сетей, организован подвоз питьевой воды, пишет ТАСС.
Залина Муртазалиева, представитель Министерства здравоохранения Дагестана: «Из 32 отравившихся все были госпитализированы. Среди них 24 ребенка. Им оказывается вся необходимая помощь, медикаментов хватает».
Врачи рассказали, что первые пациенты с острой кишечной инфекцией поступили из селения Арани 16 марта. По предварительным данным, причиной вспышки заболевания стало употребление сырой воды. Местные власти начали проверку всех обстоятельств происшествия. Произведена дезинфекция водопроводных сетей, организован подвоз питьевой воды, пишет ТАСС.
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