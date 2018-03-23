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    В лондонском офисе Cambridge Analytica начались обыски

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    В лондонском офисе Cambridge Analytica начались обыски

    В лондонском офисе Cambridge Analytica начались обыски

    Высокий суд Лондона разрешил проведение обыска в лондонской штаб-квартире компании Cambridge Analytica, незаконно собиравшей данные 50 млн пользователей Facebook.

    Как передает Associated Press, следователи приступили к обыску лондонской штаб-квартиры компании Cambridge Analytica на улице Нью Оксфорд-стрит. Менее, чем за час до этого суд Лондона дал разрешение на проведение обыска.

    Служба британского Уполномоченного по вопросам информации 3 дня назад сообщила, что проверяет сведения о том, что Cambridge Analytica незаконно собрала личные данные более чем 50 млн пользователей Facebook. Компанию обвинили в том, что она она собирала персональные данные пользователей Facebook, чтобы влиять на политические процессы, и оказывала консультативные услуги штабу Дональда Трампа во время предвыборной кампании.

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