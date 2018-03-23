В Эстонии студент-россиянин получил срок за деятельность против государства

В Эстонии суд признал россиянина Алексея Васильева виновным в деятельности против государства.
Студент Вируского колледжа Таллинского технического университета приговорен к четырем годам заключения.
Как сообщает «Интерфакс», Васильев осужден по двум статьям — о незаконном проникновении в сеть газоснабжения и ненасильственных действиях в отношении Эстонии, совершенных иностранцем.
Алексей Васильев был задержан на пограничном пункте в ноябре прошлого года при попытке покинуть Эстонию. При этом в эстонской прокуратуре заявили, что студент был агентом ФСБ и мог готовить киберпреступления.
Как сообщает «Интерфакс», Васильев осужден по двум статьям — о незаконном проникновении в сеть газоснабжения и ненасильственных действиях в отношении Эстонии, совершенных иностранцем.
Алексей Васильев был задержан на пограничном пункте в ноябре прошлого года при попытке покинуть Эстонию. При этом в эстонской прокуратуре заявили, что студент был агентом ФСБ и мог готовить киберпреступления.
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