Петербургский художник превратил советских киногероев в комиксы

Герои советских комедий получили вторую жизнь благодаря стараниям петербургского иллюстратора Дмитрия Грозова.

Всенародно любимых экранных персонажей художник изобразил в стилистике комиксов и японского аниме. Кавайная, или по-русски прелестная, «Кавказская пленница» и анимешка Раиса Захаровна из «Любовь и голуби» после публикации в Сети собрали целый букет лайков и комментариев.



Последние три месяца Дмитрий Грозов ежедневно выкладывает по одной картинке и недавно замахнулся на культовую комедию «Иван Васильевич меняет профессию». Во время работы оказалось, что хрестоматийные реплики в переводе на английский выглядят очень свежо.



Автор комиксов утверждает, что такие субтитры приводят подписчиков в восторг и расширяют ряды поклонников советского кино далеко за пределами бывшего СССР.