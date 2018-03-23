Проклятие спящих <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Проклятие спящих 16+
    •  
    Петербургский художник превратил советских киногероев в комиксы. СССР, Санкт-Петербург, кино, комиксы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургский художник превратил советских киногероев в комиксы

    Петербургский художник превратил советских киногероев в комиксы

    комментировать
    Петербургский художник превратил советских киногероев в комиксы

    Петербургский художник превратил советских киногероев в комиксы

    Петербургский художник превратил советских киногероев в комиксы

      Герои советских комедий получили вторую жизнь благодаря стараниям петербургского иллюстратора Дмитрия Грозова.

      Всенародно любимых экранных персонажей художник изобразил в стилистике комиксов и японского аниме. Кавайная, или по-русски прелестная, «Кавказская пленница» и анимешка Раиса Захаровна из «Любовь и голуби» после публикации в Сети собрали целый букет лайков и комментариев.

      Последние три месяца Дмитрий Грозов ежедневно выкладывает по одной картинке и недавно замахнулся на культовую комедию «Иван Васильевич меняет профессию». Во время работы оказалось, что хрестоматийные реплики в переводе на английский выглядят очень свежо.

      Автор комиксов утверждает, что такие субтитры приводят подписчиков в восторг и расширяют ряды поклонников советского кино далеко за пределами бывшего СССР.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru