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    Петербуржцев от диабета спасут «10 тысяч шагов». Санкт-Петербург, болезни, здравоохранение, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербуржцев от диабета спасут «10 тысяч шагов»

    Петербуржцев от диабета спасут «10 тысяч шагов»

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    Петербуржцев от диабета спасут «10 тысяч шагов»

    Петербуржцев от диабета спасут «10 тысяч шагов»

      В Северной столице прошел круглый стол, посвященный борьбе с неинфекционными заболеваниями.

      По данным комитета по здравоохранению, 150 тысяч петербуржцев больны сахарным диабетом. Еще почти половина взрослого населения не догадываются о своем диагнозе.

      Сегодня на Итальянской улице собрались врачи, представители законодательной, исполнительной власти и общественных организаций. Вместе они планируют разработать концепцию не только лечения диабета, но и его профилактики.

      Так, Лига здоровья нации предлагает Петербургу использовать программу «10 тысяч шагов». Она включает в себя две составляющие здорового образа жизни — правильное питание и двигательную активность.

      Однако петербуржцы не спешат заниматься профилактикой, говорят медики. А ведь нужно немного. Хотя бы раз в год делать анализ крови, чтобы определить уровень сахара. А незнание ведет к различным осложнениям, которые можно предотвратить, если вовремя заняться лечением.

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