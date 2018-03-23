Петербуржцев от диабета спасут «10 тысяч шагов»

В Северной столице прошел круглый стол, посвященный борьбе с неинфекционными заболеваниями.

По данным комитета по здравоохранению, 150 тысяч петербуржцев больны сахарным диабетом. Еще почти половина взрослого населения не догадываются о своем диагнозе.



Сегодня на Итальянской улице собрались врачи, представители законодательной, исполнительной власти и общественных организаций. Вместе они планируют разработать концепцию не только лечения диабета, но и его профилактики.



Так, Лига здоровья нации предлагает Петербургу использовать программу «10 тысяч шагов». Она включает в себя две составляющие здорового образа жизни — правильное питание и двигательную активность.



Однако петербуржцы не спешат заниматься профилактикой, говорят медики. А ведь нужно немного. Хотя бы раз в год делать анализ крови, чтобы определить уровень сахара. А незнание ведет к различным осложнениям, которые можно предотвратить, если вовремя заняться лечением.