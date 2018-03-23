Кадастр по-петербургски: как избежать переплаты за налог на недвижимость

Чиновники начали заново оценивать кадастровую стоимость недвижимости. Основываясь именно на этой сумме, рассчитывается налог на недвижимость. Ошибка здесь принесет множество проблем для собственников. Поэтому до 1 января 2019 года нужно сверить метраж квартиры или паркинга. От этого многое зависит.

Это обычный подземный паркинг. Но каково было удивление жильцов, когда они узнали, что еще по предыдущей кадастровой оценке стоимость каждого места оказалась сопоставима с ценой за небольшую квартиру, хотя из объектов жилого имущества здесь уместится разве что дом на колесах.



Вместо двух миллионов получилось шесть. Соответственно, вырос и налог. Адвокат Владимир Малашин рассказывает, что полтора года назад на перерасчет во внесудебном порядке ушло почти два месяца. Сейчас недвижимость снова переоценивают, и собственникам он рекомендует держать руку на пульсе — вернее, на мышке.



Владимир Малашин, адвокат: «Если вы увидите, что эта оценка, которая вступит в силу 1 января 2019 года, не соответствует рыночной стоимости, то надо бить в колокола и принимать меры. Если там есть неправильный метраж, какие-то грубые ошибки, вы можете сразу этот вопрос решить».



Чтобы не переплачивать, все неточности адвокат советует исправить до конца года. Ведь уже погашенные налоги компенсировать никто не станет. Поэтому вкладка «открытые данные» на сайте Росреестра — залог того, что при расчете своей доли калькулятор покажет нужные цифры.



Переоценка ценностей в сфере налогообложения проходит раз в несколько лет. Чтобы избежать ошибок на этот раз, в Петербурге открыли специализированное бюджетное учреждение, подведомственное комитету имущественных отношений. В городском управлении кадастровой оценки налог на недвижимость будут высчитывать исходя из ее новой кадастровой стоимости, которая по поручению президента не должна превышать рыночные расценки.



Сергей Грибовский, директор СПб ГБУ «Кадастровая оценка»: «Если у вас квартира стоит меньше 7 миллионов, значит налоговая ставка — 0,1 процент. Это значит, что, умножив на 01%, мы получим 7 тысяч рублей. Это годовой налог на квартиру».



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Эдмунда Желбунова.