Певец-бизнесмен и потомственная ведьма станут героями программы «Однажды…»

В субботу 24 марта в новом выпуске еженедельного телевизионного журнала «Однажды…» появятся певец и бизнесмен Эмин Агаларов, актер театра и кино Иван Стебунов и потомственная ведьма Мэрилин Кэрро.
Телезрители узнают историю жизни Эмина Агаларова: его бакинское детство, переезд в Москву и расставание с родительским домом. В 13 лет отец отправил Эмина в закрытую швейцарскую школу-интернат, где царили почти армейские порядки и не давалось второго шанса после заваленного экзамена. Эмин расскажет о своем первом гонораре в 4,5 доллара и первых специальностях: сотрудник заправки, помощник официанта, гардеробщик. Также он поделится подробностями того, как строилась бизнес-империя Агаларовых, и откровенно расскажет, какие рабочие и личные отношения существуют между ним и его отцом Аразом Агаларовым. Артист приоткроет завесу тайны над своей личной жизнью, и телезрители узнают, как живут сыновья музыканта Али и Мика.
В рамках авторского проекта о своем «Однажды…» расскажет популярный актер Иван Стебунов. Телезрители узнают подробности «творческого дауншфитинга», который недавно случился в жизни артиста, когда он покинул звездную труппу «Современника» и уехал в Барнаул работать режиссером в Молодежном театре. Иван откровенно расскажет о крахе, постигшем их брак с Мариной Александровой, и одном из самых драматичных периодов в своей жизни. Раскроются подробности судьбоносного телефонного звонка от Михаила Ефремова, сделанного из кабинета Галины Волчек, после которого Иван снова оказался на прославленной сцене «Современника». И, наконец, телезрители узнают, кто стал новой избранницей актера.
Вместе с группой программы «Однажды…» телезрители окажутся в эстонской провинции, в деревушке Раквере, где в доме Интры Керро соберутся ее четыре дочери, среди которых трижды финалистка битвы магов Мэрилин. Вместе со своим избранником норвежским плотником Марксом Александром Хансеном Мэрилин ждет первенца, и уверяет, что в их истории любви магия не сыграла никакой роли. Об огне, воде и медных трубах, через которые пришлось пройти в Москве, Мэрилин расскажет без прикрас. Она вспомнит самый трагический день своей жизни, когда оказалась в одном шаге от гибели. Телезрители узнают, какое блюдо обязательно должно появиться на праздничном столе Мэрилин и почему одна из самых популярных волшебниц Европы сейчас работает бесплатно.
Смотрите программу «Однажды…» каждую субботу в 16:20 на НТВ.
В рамках авторского проекта о своем «Однажды…» расскажет популярный актер Иван Стебунов. Телезрители узнают подробности «творческого дауншфитинга», который недавно случился в жизни артиста, когда он покинул звездную труппу «Современника» и уехал в Барнаул работать режиссером в Молодежном театре. Иван откровенно расскажет о крахе, постигшем их брак с Мариной Александровой, и одном из самых драматичных периодов в своей жизни. Раскроются подробности судьбоносного телефонного звонка от Михаила Ефремова, сделанного из кабинета Галины Волчек, после которого Иван снова оказался на прославленной сцене «Современника». И, наконец, телезрители узнают, кто стал новой избранницей актера.
Вместе с группой программы «Однажды…» телезрители окажутся в эстонской провинции, в деревушке Раквере, где в доме Интры Керро соберутся ее четыре дочери, среди которых трижды финалистка битвы магов Мэрилин. Вместе со своим избранником норвежским плотником Марксом Александром Хансеном Мэрилин ждет первенца, и уверяет, что в их истории любви магия не сыграла никакой роли. Об огне, воде и медных трубах, через которые пришлось пройти в Москве, Мэрилин расскажет без прикрас. Она вспомнит самый трагический день своей жизни, когда оказалась в одном шаге от гибели. Телезрители узнают, какое блюдо обязательно должно появиться на праздничном столе Мэрилин и почему одна из самых популярных волшебниц Европы сейчас работает бесплатно.
Смотрите программу «Однажды…» каждую субботу в 16:20 на НТВ.
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