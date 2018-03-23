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    Участников проекта «Ты супер!» пригласили на цирковую арену. дети и подростки, музыка и музыканты, НТВ, телевидение, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастников проекта «Ты супер!» пригласили на цирковую арену

    Участников проекта «Ты супер!» пригласили на цирковую арену

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    Участников проекта «Ты супер!» пригласили на цирковую арену

    Участников проекта «Ты супер!» пригласили на цирковую арену

    Участников проекта «Ты супер!» пригласили на цирковую арену

      Весь вечер возле самой арены цирка провели участники проекта НТВ «Ты супер!». Ребята пришли в гости к «Царевне Несмеяне» — так называется сказочное представление. Но шоу закончилось, а сказка продолжилась.

      Премьеру программы «Царевна Несмеяна» в Большом Московском цирке презентовали несколько месяцев назад. Это большое яркое шоу по мотивам русских народных сказок. Но перед началом, естественно, попкорн, сладкая вата и другие вкусняшки. Вместе с участниками проекта «Ты супер!» в цирк отправился ведущий программы «Чудо техники» на НТВ Сергей Малозёмов. Он пообщался с ребятами перед представлением и дал им полезные советы.

      Сергей Малозёмов: «Есть же два отношения в шоу-бизнесе. Или ты хочешь стать звездой, или хочешь научиться петь. Я у них увидел желание полюбить искусство в себе. Желание научится делать такое голосом, чтобы у зрителя замерло сердце — как в цирке, не меньше».

      А на арене цирка на проспекте Вернадского взмывали под купол акробаты. Наездницы исполняли захватывающие трюки на лошади. А после того, как на манеже появились тигры, стало даже немного не по себе.

      За происходящим на арене с интересом наблюдал 18-летний Богдан Вандышев. Много лет он живет в Москве и говорит, что в этом городе он, как в цирке, — все время участвует в каких-то аттракционах. Когда Богдану было два года, его отец разбился на машине, а мать умерла чуть меньше двух лет назад. Он совсем один, но, уверен, что все выдержит и переживет.

      После представления гостей из проекта «Ты супер!» позвали на манеж, где показали дрессированных попугаев и пеликанов.

      Подробности — в репортаже Анастасии Пак.

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