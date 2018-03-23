Участников проекта «Ты супер!» пригласили на цирковую арену

Весь вечер возле самой арены цирка провели участники проекта НТВ «Ты супер!». Ребята пришли в гости к «Царевне Несмеяне» — так называется сказочное представление. Но шоу закончилось, а сказка продолжилась.
Премьеру программы «Царевна Несмеяна» в Большом Московском цирке презентовали несколько месяцев назад. Это большое яркое шоу по мотивам русских народных сказок. Но перед началом, естественно, попкорн, сладкая вата и другие вкусняшки. Вместе с участниками проекта «Ты супер!» в цирк отправился ведущий программы «Чудо техники» на НТВ Сергей Малозёмов. Он пообщался с ребятами перед представлением и дал им полезные советы.
Сергей Малозёмов: «Есть же два отношения в шоу-бизнесе. Или ты хочешь стать звездой, или хочешь научиться петь. Я у них увидел желание полюбить искусство в себе. Желание научится делать такое голосом, чтобы у зрителя замерло сердце — как в цирке, не меньше».
А на арене цирка на проспекте Вернадского взмывали под купол акробаты. Наездницы исполняли захватывающие трюки на лошади. А после того, как на манеже появились тигры, стало даже немного не по себе.
За происходящим на арене с интересом наблюдал 18-летний Богдан Вандышев. Много лет он живет в Москве и говорит, что в этом городе он, как в цирке, — все время участвует в каких-то аттракционах. Когда Богдану было два года, его отец разбился на машине, а мать умерла чуть меньше двух лет назад. Он совсем один, но, уверен, что все выдержит и переживет.
После представления гостей из проекта «Ты супер!» позвали на манеж, где показали дрессированных попугаев и пеликанов.
Подробности — в репортаже Анастасии Пак.
Сергей Малозёмов: «Есть же два отношения в шоу-бизнесе. Или ты хочешь стать звездой, или хочешь научиться петь. Я у них увидел желание полюбить искусство в себе. Желание научится делать такое голосом, чтобы у зрителя замерло сердце — как в цирке, не меньше».
А на арене цирка на проспекте Вернадского взмывали под купол акробаты. Наездницы исполняли захватывающие трюки на лошади. А после того, как на манеже появились тигры, стало даже немного не по себе.
За происходящим на арене с интересом наблюдал 18-летний Богдан Вандышев. Много лет он живет в Москве и говорит, что в этом городе он, как в цирке, — все время участвует в каких-то аттракционах. Когда Богдану было два года, его отец разбился на машине, а мать умерла чуть меньше двух лет назад. Он совсем один, но, уверен, что все выдержит и переживет.
После представления гостей из проекта «Ты супер!» позвали на манеж, где показали дрессированных попугаев и пеликанов.
Подробности — в репортаже Анастасии Пак.
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