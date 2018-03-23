YouTube решил бороться с фейковыми новостями с помощью «Википедии»

YouTube вступил в борьбу с кибержуликами и махинаторами. Теперь все ролики, которые покажутся видеохостингу фейковыми, снабдят ссылками на статьи о теориях заговора. Многим это предприятие показалось не менее сомнительным, чем сами ложные видеоматериалы. Марат Сетдиков изучил вопрос.

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Крупнейший в мире видеохостинг будет сопровождать ролики, содержащие материалы о различных теориях заговора, ссылками на статьи в «Википедии». Борьбу с фейками начали не просто так: Евросоюз объявил о начале масштабной кампании по борьбе с дезинформацией в Интернете, заявив, что фейковые новости вышли из разряда страшилок и розыгрышей. Теперь это стало оружием, в том числе и политическим.



Для борьбы с этим злом разрабатывают стратегию, но пока все сводится к тому, чтобы больше платить организациям, которые занимаются проверкой фактов. Ну а в YouTube смекнули, что можно и не платить, если есть «Википедия».



Такое доверие к «Википедии» может обернуться для нее настоящей проблемой. Эксперты ожидают нашествия троллей и сторонников конспирологических теорий, которые попытаются изменить тексты статей. Но и это не самое страшное.



Пока в YouTube соображали, как бороться с фейками и не придумали ничего лучше ссылки на Википедию, ребята, стоящие по другую сторону баррикад, пошли куда дальше. И ролики о том, что Земля плоская, а американцы никогда не были на Луне — просто шутки, поданные с серьезной миной. На каком сайте они предложат проверить подлинность порноролика с участием известного актера, спортсмена или политика? Современные цифровые технологии позволяют накладывать лица одних людей на тела других. В Штатах был грандиозный скандал, когда героинями фейкового порноролика стали Кэтти Пэрри, Эмма Уотсон и другие звезды. Этих программ становится больше, они доступны и популярны.



Те, кто борются с разного рода жуликами в киберпространстве, говорят, что с помощью таких видео можно манипулировать людьми. Ведь звук тоже не проблема. Нужна просто запись голоса человека, а программа составит нужную речь.



Новые разработки компьютерщиков моментально осваивают всякого рода тролли и с их помощью дурачат людей. И как писал великий классик: «Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!».



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Марата Сетдикова.