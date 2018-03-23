Госдума одобрила закон о прямых расчетах в ЖКХ

Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон, который позволяет жильцам многоквартирных домов заключать договоры на оказание коммунальных услуг напрямую с их поставщиками, минуя управляющие компании.
Согласно принятому закону, собственники многоквартирных домов на общем собрании могут принять решение о заключении прямых договоров с компаниями, которые занимаются поставкой водоснабжением, отоплением и вывозом мусора.
Галина Хованская, депутат Госдумы РФ, автор законопроекта: «Из этой цепочки выводится управляющая организация, и напрямую идет контакт с конечным потребителем. У нас газоснабжение, электроснабжение уже давно по всей стране работают по этой схеме, и, при прочих равных условиях, у них более высокая собираемость».
При этом ресурсоснабжающие организации могут в одностороннем порядке расторгать договоры с управляющими компаниями, если у них накопится долг за два или более месяца.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, но некоторые нормы будут вводиться в действие поэтапно, передает «Интерфакс».
Галина Хованская, депутат Госдумы РФ, автор законопроекта: «Из этой цепочки выводится управляющая организация, и напрямую идет контакт с конечным потребителем. У нас газоснабжение, электроснабжение уже давно по всей стране работают по этой схеме, и, при прочих равных условиях, у них более высокая собираемость».
При этом ресурсоснабжающие организации могут в одностороннем порядке расторгать договоры с управляющими компаниями, если у них накопится долг за два или более месяца.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, но некоторые нормы будут вводиться в действие поэтапно, передает «Интерфакс».
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