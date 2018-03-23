Илья Яшин упрятал родную бабушку в дом престарелых

Прокуратура нашла массу нарушений в частном доме престарелых, который располагается в двухэтажном коттедже в подмосковном Красногорске. В заведении не соблюдаются санитарные и противопожарные нормы: учитывая возраст и состояние здоровья стариков, в случае пожара они просто не смогли бы спастись. Любопытная деталь — среди тех, кто доживает в таких ужасных условиях свой век, оказалась бабушка скандально известного Ильи Яшина.

В красногорском доме престарелых вынуждены доживать свой век около двадцати постояльцев — по воле своих же родственников, которым нет дела до больных стариков. Среди обитателей интерната — Александра Дмитриевна Яшина, Бабушка главы муниципального округа «Красносельский» Москвы, а в прошлом — активиста оппозиционного движения Ильи Яшина. По словам сотрудников приюта, старушка забыта всеми близкими и потому обижена на них. На вопрос, часто ли к ней приходят родственники, старушка отвечает: «Никто не приходит… Потому что их нет».



Став депутатом, Илья Яшин в соцсетях с трепетом рассказывал о том, как бы им гордились его пожилые родственники.



Илья Яшин: «Мой дед Анатолий Васильевич всю жизнь работал сантехником. Когда я начал заниматься политикой в студенческие годы, он был доволен. Говорил: „Молодец, внук. Выберут тебя депутатом, не будешь, как я, по канализациям и подвалам лазить“».



И оттого непонятно — почему в таком случае он по сути отказался от родной бабушки, позволив сдать ее в приют. К слову, Александра Дмитриевна, судя по документам, прописана в многоэтажке в Северном Тушино. Риелторы такие районы называют лакомыми кусками. Александра Яшина — полноправная собственница квартиры, жильцы которой уверяют, что с пенсионеркой все в порядке, она якобы живет дома.



Тот факт, что на самом деле пенсионерка находится не в родном доме, а в приюте для престарелых, может нанести удар по репутации депутата Яшина, который тем временем занимается разработкой социальных проектов для стариков и инвалидов.

Но Александра Дмитриевна об инициативах внука ничего не знает.



Подробности — в репортаже.