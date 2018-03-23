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    Дана Борисова пытается вернуть дочь через суд

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    Дана Борисова пытается вернуть дочь через суд

    Дана Борисова пытается вернуть дочь через суд

    Дана Борисова пытается вернуть дочь через суд
  • Фото: Пресс-хата / telegram

    • Телеведущая Дана Борисова сегодня отправилась в московский суд.

    Там она попытается доказать, что в состоянии воспитывать дочь, сообщает Telegram-канал «Пресс-хата».

    Неприятности у 41-летней телеведущей начались после того, как она призналась в употреблении наркотиков и отправилась лечиться от пагубной зависимости в Таиланд. На время отсутствия мамы ее дочь Полина переехала к отцу — бывшему мужу телеведущей Максиму Аксёнову.

    Вернувшись, Дана захотела забрать ребенка, но отец не позволил ей этого сделать. Более того, он через суд ограничил Борисову в праве на общение с дочерью.

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