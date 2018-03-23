Дана Борисова пытается вернуть дочь через суд

Телеведущая Дана Борисова сегодня отправилась в московский суд.
Там она попытается доказать, что в состоянии воспитывать дочь, сообщает Telegram-канал «Пресс-хата».
Неприятности у 41-летней телеведущей начались после того, как она призналась в употреблении наркотиков и отправилась лечиться от пагубной зависимости в Таиланд. На время отсутствия мамы ее дочь Полина переехала к отцу — бывшему мужу телеведущей Максиму Аксёнову.
Вернувшись, Дана захотела забрать ребенка, но отец не позволил ей этого сделать. Более того, он через суд ограничил Борисову в праве на общение с дочерью.
Неприятности у 41-летней телеведущей начались после того, как она призналась в употреблении наркотиков и отправилась лечиться от пагубной зависимости в Таиланд. На время отсутствия мамы ее дочь Полина переехала к отцу — бывшему мужу телеведущей Максиму Аксёнову.
Вернувшись, Дана захотела забрать ребенка, но отец не позволил ей этого сделать. Более того, он через суд ограничил Борисову в праве на общение с дочерью.
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