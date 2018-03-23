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    Прокуратура назвала причину избиения подростка-инвалида в Покрове

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    Прокуратура назвала причину избиения подростка-инвалида в Покрове

    Прокуратура назвала причину избиения <nobr>подростка-инвалида</nobr> в Покрове

    Прокуратура выяснила, что стало причиной жестокого избиения подростка-инвалида во Владимирской области.

    По данным ведомства, пятеро подростков жестоко избили мальчика за оскорбительные выражения, сказанные в их адрес.

    Прокуратура: «В ходе проверки установлено, что пострадавший является инвалидом. Обучается на индивидуальном обучении в одной из школ города Покрова. 20 марта около 18:30 (мск) на улице он был избит группой подростков. Причиной избиения стали оскорбительные и нецензурные выражения пострадавшего в адрес сверстников».

    В прокуратуре уточнили, что сейчас мальчик находится на стационарном лечении. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, ушиб руки, а также множественные гематомы лица и тела, передает ТАСС.

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    В Покрове подростки жестоко избили школьника-инвалида
    Напомним, 22 марта в Сети появилась видеозапись, на которой группа подростков ногами избивала ногами лежащего на снегу мальчика. Тот плакал и умолял их остановиться, однако его не слушали.

    Управление МВД по Владимирской области начало проверку по факту случившегося. Сейчас материалы проверки переданы прокуратурой в следственный отдел СУ СКР по области. Возбуждено уголовное дело об умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

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