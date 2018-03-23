На Камчатке жертвами пожара стали пять человек

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Петропавловске-Камчатском трое взрослых и два ребенка погибли при пожаре.
Огонь вспыхнул в частном доме на Новотранспортной улице. Пожарным потребовалось два часа для локализации возгорания.
После того, как пожар был потушен, были обнаружены тела пяти человек, в том числе двух детей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются личности жертв пожара и причина возгорания, сообщили в управлении СК по Камчатскому краю.
После того, как пожар был потушен, были обнаружены тела пяти человек, в том числе двух детей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются личности жертв пожара и причина возгорания, сообщили в управлении СК по Камчатскому краю.
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