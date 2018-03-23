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    На Камчатке жертвами пожара стали пять человек. Камчатка, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Камчатке жертвами пожара стали пять человек

    На Камчатке жертвами пожара стали пять человек

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    • Фото: Информагентство «Камчатка» / vk.com
    На Камчатке жертвами пожара стали пять человек

    На Камчатке жертвами пожара стали пять человек

    На Камчатке жертвами пожара стали пять человек
    • Фото: Информагентство «Камчатка» / vk.com

      • В Петропавловске-Камчатском трое взрослых и два ребенка погибли при пожаре.

      Огонь вспыхнул в частном доме на Новотранспортной улице. Пожарным потребовалось два часа для локализации возгорания.

      После того, как пожар был потушен, были обнаружены тела пяти человек, в том числе двух детей.

      По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются личности жертв пожара и причина возгорания, сообщили в управлении СК по Камчатскому краю.

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