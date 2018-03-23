СМИ: Жириновский подготовил речь об уходе из политики

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подготовил прощальную речь, которую он собирается произнести перед тем, как завершит политическую карьеру.
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Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу ЛДПР. Впрочем, имеется важное уточнение: с прощальной речью Жириновский намерен выступить 1 мая 2036 года в должности Председателя Госсовета России. То есть когда ему будет почти 90 лет.
Издание приводит цитаты из этой речи. В частности, в тексте Жириновский выражает уверенность, что и после его ухода «страна будет жить так же спокойно и счастливо». Далее лидер ЛДПР излагает, по всей видимости, свой прогноз на будущее политическое устройство России.
Из текста речи Владимира Жириновского: «Я ухожу, но я не оставляю вам преемника, потому что наступило время прямой демократии. Правительство России тоже формировалось с участием Госсовета и граждан, которые путем голосования через Интернет выбрали самых достойных. Так мы сделали по всей вертикали власти».
А завершается речь следующими словами: «Обнимайтесь, целуйтесь, отпустите в небо голубей, воздушные шарики, покушайте мороженое — и пусть музыка гремит на всех улицах и площадях нашей огромной и прекрасной Родины!»
71-летний Владимир Жириновский — один из российских политических долгожителей. В большой политике он занят с 1993 года.
Издание приводит цитаты из этой речи. В частности, в тексте Жириновский выражает уверенность, что и после его ухода «страна будет жить так же спокойно и счастливо». Далее лидер ЛДПР излагает, по всей видимости, свой прогноз на будущее политическое устройство России.
Из текста речи Владимира Жириновского: «Я ухожу, но я не оставляю вам преемника, потому что наступило время прямой демократии. Правительство России тоже формировалось с участием Госсовета и граждан, которые путем голосования через Интернет выбрали самых достойных. Так мы сделали по всей вертикали власти».
А завершается речь следующими словами: «Обнимайтесь, целуйтесь, отпустите в небо голубей, воздушные шарики, покушайте мороженое — и пусть музыка гремит на всех улицах и площадях нашей огромной и прекрасной Родины!»
71-летний Владимир Жириновский — один из российских политических долгожителей. В большой политике он занят с 1993 года.
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