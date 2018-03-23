Сергей Лавров и президент Вьетнама Чан Дай Куанг провели переговоры в Ханое

Глава российского МИД Сергей Лавров встретился с президентом Вьетнама, генеральным секретарем Коммунистической партии и министром иностранных дел республики.

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На переговорах обсуждалось сотрудничество в военно-технической и экономической сферах. Делегацию из Вьетнама ждут на международном экономическом форуме в Петербурге. Лавров подчеркнул: обе страны заинтересованы в том, чтобы наряду с торговлей расширялись и взаимные инвестиции.



Сергей Лавров: «Уверены, что этому будет способствовать деятельность созданной не так давно рабочей группы по приоритетным и инвестиционным проектам».



Кроме того, Сергей Лавров отметил, что Вьетнам и Россия «одинаково смотрят на проблемы мироустройства и выступают за уважение международного права», а также поддерживают коллективный подход к решению любых проблем и исключительно мирные методы урегулирования любых споров.



Подробности в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чебоненко.