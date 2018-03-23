Песков заявил о снижении уровня культурной дискуссии с Великобританией

Некогда блестящая империя, родина Шекспира и Байрона превратилась в страну, где политики позволяют себе безответственные заявления.
Об этом в интервью телеканалу RT заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента вновь подчеркнул, что Россия к этому инциденту не имеет никакого отношения.
Дмитрий Песков: «Неужели на самом деле кто-то считает, что в России хоть кто-нибудь мог задуматься о проведении столь безумной спецоперации накануне президентских выборов и за считанные месяцы до такого важного международного события, как чемпионат мира по футболу?»
Песков также обратил внимание на явные несоответствия в деле Скрипаля.
Дмитрий Песков: «Обвинения в адрес России из уст политических деятелей прозвучали спустя пару часов после инцидента. Сразу стали говорить, что Россия с большой вероятностью несет ответственность за это покушение. А теперь мы слышим заявления экспертов ОЗХО о том, что даже предварительный анализ вещества займет около трех недель».
Песков напомнил, что в свое время Скрипаль был передан британской стороне как агент, не представляющий интереса для нашей страны. Пресс-секретарь президента также отметил, что не все государства устраивает крепнущая Россия и лидерство Владимира Путина.
Дмитрий Песков: «Неужели на самом деле кто-то считает, что в России хоть кто-нибудь мог задуматься о проведении столь безумной спецоперации накануне президентских выборов и за считанные месяцы до такого важного международного события, как чемпионат мира по футболу?»
Песков также обратил внимание на явные несоответствия в деле Скрипаля.
Дмитрий Песков: «Обвинения в адрес России из уст политических деятелей прозвучали спустя пару часов после инцидента. Сразу стали говорить, что Россия с большой вероятностью несет ответственность за это покушение. А теперь мы слышим заявления экспертов ОЗХО о том, что даже предварительный анализ вещества займет около трех недель».
Песков напомнил, что в свое время Скрипаль был передан британской стороне как агент, не представляющий интереса для нашей страны. Пресс-секретарь президента также отметил, что не все государства устраивает крепнущая Россия и лидерство Владимира Путина.
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