Песков: Путин не намерен менять Конституцию в своих интересах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что целью реформ Владимир Путин считает развитие страны и не собирается менять Конституцию в угоду своим личным интересам.

344 конституции

Песков

Путин

В интервью телеканалу RT Песков подчеркнул, что нет ни малейшего повода не верить, не доверять Путину или думать о том, что он намерен приспособить основной закон к «персональной политической воле».



Дмитрий Песков: «Он не сделал этого в 2008 году. Если предположить, что тогда он захотел бы это сделать, он мог с легкостью это сделать — изменить Конституцию в соответствии со своими собственными политическими перспективами. Но он этого не сделал, и у нас нет ни малейшей причины считать, что он будет подгонять Конституцию под свою политическую волю».



При этом Песков не стал исключать проведение конституционной реформы, но отметил, что речь в этом случае идет не об изменении Конституции. «Конституционная реформа — это более сложная вещь», — заключил он.





