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    Песков: Путин не намерен менять Конституцию в своих интересах

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    Песков: Путин не намерен менять Конституцию в своих интересах

    Песков: Путин не намерен менять Конституцию в своих интересах

    Песков: Путин не намерен менять Конституцию в своих интересах
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

    • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что целью реформ Владимир Путин считает развитие страны и не собирается менять Конституцию в угоду своим личным интересам.

    В интервью телеканалу RT Песков подчеркнул, что нет ни малейшего повода не верить, не доверять Путину или думать о том, что он намерен приспособить основной закон к «персональной политической воле».

    Дмитрий Песков: «Он не сделал этого в 2008 году. Если предположить, что тогда он захотел бы это сделать, он мог с легкостью это сделать — изменить Конституцию в соответствии со своими собственными политическими перспективами. Но он этого не сделал, и у нас нет ни малейшей причины считать, что он будет подгонять Конституцию под свою политическую волю».

    При этом Песков не стал исключать проведение конституционной реформы, но отметил, что речь в этом случае идет не об изменении Конституции. «Конституционная реформа — это более сложная вещь», — заключил он.


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