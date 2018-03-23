В Италии уволили сотрудницу кафе, назвавшую «расистом» кандидата в премьеры

Сотрудника
кафе-мороженого в Милане отказалась обслуживать кандидата в премьеры, назвав его расистом
Итальянские пользователи соцсетей широко обсуждают скандальную историю с увольнением сотрудницы кафе-мороженого в Милане за то, что она отказалась обслуживать кандидата в премьер-министры и назвала его «расистом».
Как передает информагентство ANSA, история получила широкую огласку после того, как о ней в Facebook написала мать уволенной девушки. Владельцы кафе-мороженого в Милане уволили ее за то, что она отказалась обслуживать лидера политической партии «Лига», кандидата на должность премьер-министра Италии Маттео Сальвини, назвав его «расистом».
Девушка покинула рабочее место после скандала с коллегами, которые заменили ее на рабочем месте. Мать уволенной сотрудницы общепита заявила, что в произошедшем виноват Сальвини. Политик же категорически отрицает свою причастность к чьему бы то ни было увольнению, о чем он написал в соцсетах.
Маттео Сальвини, лидер партии «Лига», кандидат на пост премьер-министра Италии: «Разумеется, я никому не звонил и не просил никого увольнять. Если кто-то и уволен, то исключительно по решению владельцев, у которых на это были свои соображения».
А владельцы кафе заявили, что считают действия своей бывшей сотрудницы непрофессиональными, и что ее политические взгляды не должны были мешать работе заведения.
В Италии партию «Лига» критикуют за жесткую позицию в отношении миграционной политики, напоминает ТАСС.
Как передает информагентство ANSA, история получила широкую огласку после того, как о ней в Facebook написала мать уволенной девушки. Владельцы кафе-мороженого в Милане уволили ее за то, что она отказалась обслуживать лидера политической партии «Лига», кандидата на должность премьер-министра Италии Маттео Сальвини, назвав его «расистом».
Девушка покинула рабочее место после скандала с коллегами, которые заменили ее на рабочем месте. Мать уволенной сотрудницы общепита заявила, что в произошедшем виноват Сальвини. Политик же категорически отрицает свою причастность к чьему бы то ни было увольнению, о чем он написал в соцсетах.
Маттео Сальвини, лидер партии «Лига», кандидат на пост премьер-министра Италии: «Разумеется, я никому не звонил и не просил никого увольнять. Если кто-то и уволен, то исключительно по решению владельцев, у которых на это были свои соображения».
А владельцы кафе заявили, что считают действия своей бывшей сотрудницы непрофессиональными, и что ее политические взгляды не должны были мешать работе заведения.
В Италии партию «Лига» критикуют за жесткую позицию в отношении миграционной политики, напоминает ТАСС.
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