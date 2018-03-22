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    В Ленобласти придумали православный комикс для молодежи. Ленинградская область, Санкт-Петербург, комиксы, православие, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ленобласти придумали православный комикс для молодежи

    В Ленобласти придумали православный комикс для молодежи

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    В Ленобласти придумали православный комикс для молодежи

    В Ленобласти придумали православный комикс для молодежи

    В Ленобласти придумали православный комикс для молодежи

      Выборгская епархия представила новый православный комикс «Техника духовной безопасности».

      Разноцветная брошюра на 12 страницах дает практические советы, как вести себя в храме, какую одежду следует надевать при посещении церкви.

      По сюжету священник отец Константин просвещает подростков в школе. Причем диалоги детей и клирика написаны разговорным языком с понятными молодежи образами. Например, есть явные сравнения героев комикса с персонажами голливудских фильмов. А в особо эмоциональных моментах авторы ставили даже смайлы. Есть в комиксе и один лайфхак: «Церковь — это не зона запретов и страхов».

      Представители епархии уверяют, что церковь не запрещает вольную трактовку в том числе и Священного Писания. Ведь иллюстрация всегда сопутствовала христианской проповеди.

      Всего тираж православного издания составляет тысячу экземпляров, но вполне возможно, его увеличат. Ведь этой историей заинтересовались и в других епархиях. А в скором времени комикс представят в Великом Новгороде и Минске.

      Между тем автор сценария протоиерей Артемий Литвинов анонсировал второе издание пособия. В нем речь пойдет уже об обряде крещения.

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